Verstappen genomineerd voor prestigieuze Laureus Award

Max Verstappen maakt kans op nóg een prestigieuze prijs. De Nederlandse kersverse wereldkampioen is namelijk genomineerd voor de Laureus Awards, de Oscars van de sportwereld. De Red Bull-coureur is genomineerd voor de award voor de beste sportman van het jaar en hij heeft stevige concurrentie.

Verstappen is één van de zes genomineerden. Hij neemt het op tegen zwemmer Caeleb Dressel, hardloper Eluid Kipchoge, tennisser Novak Djokovic, voetballer Robert Lewandowski en American Football-speler Tom Brady. Stevige concurrentie dus, maar Verstappen versloeg eerder ook enkele Olympische kampioenen bij het Nederlandse sportgala.

Verstappen is echter niet de enige uit de Formule 1-wereld met een nominatie op zak. Het team van Mercedes is namelijk genomineerd voor de prijs voor het beste sportteam van het jaar. De Duitse renstal is al sinds 2014 onverslaanbaar in het constructeurskampioenschap. De Laureus Awards worden in april van dit jaar uitgereikt. Nederland kan mogelijk meermaals juichen want ook wielrenster Annemiek van Vleuten, rolstoeltennisser Diede de Groot en handbiker Jetze Plat maken kans op een prijs.