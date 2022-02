'Alfa Romeo gaat minder samenwerken met Ferrari'

De teams van Alfa Romeo en Ferrari werkten de afgelopen seizoenen nauw samen. Alfa Romeo rijdt al geruime tijd met de motoren van de Italiaanse renstal. Daarnaast had Ferrari ook een stevige vinger in de pap op het gebied van de coureurs. De afgelopen seizoenen reed Ferrari-junior Antonio Giovinazzi bijvoorbeeld voor de ploeg.

In 2022 is alles anders op dit gebied, geen van de race-coureurs is onderdeel van de Ferrari-familie. Valtteri Bottas en debutant Guanyu Zhou hebben geen enkele connectie met de Italiaanse race-grootheid. Maar daarnaast is er nog wel een nauwe band met de Italiaanse collega's. Alfa Romeo maakt bijvoorbeeld gebruik van de resources van Ferrari en ze kopen ook enkele onderdelen van hen.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat hier echter snel verandering in komen. Alfa Romeo zou er niet op zitten te wachten om een soort support-ploeg te worden van Ferrari. Alfa wil meer autonomie en daarom gaan ze de banden met Ferrari langzamerhand verbreken. Volgens de Italianen betekent dit ook dat Alfa hierdoor zelf een versnellingsbak en achterwielophanging moet gaan maken.