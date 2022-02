Marko benadrukt belang titel Verstappen: "Winnende auto nodig om hem te behouden"

Sinds 2014 won Mercedes bijna elke wereldtitel in de Formule 1. Afgelopen jaar werd de heerschappij doorbroken door Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur versloeg Mercedes-kopman Lewis Hamilton en kroonde zich tot wereldkampioen. Bij de constructeurs werd Mercedes echter wel weer kampioen.

Bij Red Bull Racing was er echter niemand die daar van wakker lag. De wereldtitel van Verstappen was aanleiding voor een grote golf van vreugde bij de Oostenrijkse renstal. Voor het eerst sinds 2013 kroonde een Red Bull-coureur zich weer tot wereldkampioen. Het was tevens de kroon op de samenwerking tussen Verstappen en Red Bull, het was een doel waar men jarenlang op joeg.

Lange termijn

Red Bulls topadviseur Helmut Marko beaamd het belang van het succes. De ervaren Oostenrijker spreekt zich duidelijk uit in gesprek met Autorevue: "Dit succes is heel erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we hier zó hard naar toegewerkt. Ik heb het al eerder gezegd maar we hebben een winnende auto nodig om Verstappen voor de lange termijn te behouden. Daarom hebben we halverwege 2020 de keuze gemaakt om ons volledig te focussen op 2021."

Impact

Marko heeft in zijn lange loopbaan al veel successen geboekt. Toch was de Oostenrijker als een kind zo blij met de wereldtitel van zijn Nederlandse pupil. De adviseur denkt dat deze titel belangrijk was voor de gehele sport: "Het onderbreken van de zeven jarige dominantie van Mercedes had een impact op de sport in zijn geheel. Dit kwam vooral door de motor."