Magnussen komt een oude bekende tegen op Daytona

Kevin Magnussen is sinds zijn Formule 1-afscheid actief aan de andere kant van de plas, in de Verenigde Staten. De Deen kent daar meer successen en zal aankomend seizoen in Europa zijn kunsten laten zien bij het WEC-project van Peugeot. Ook in Amerika is hij nog op de circuits te vinden.

Kevin with an old friend at #Daytona24 pic.twitter.com/kuMIeXzWoR — val ⁵ | 6 days to go (@sebweltmeister) January 29, 2022

Afgelopen weekend nam hij deel aan de roemruchte 24 uur van Daytona. Daar kwam hij een oude bekende tegen: Haas-teambaas Günther Steiner. De twee hadden een nogal hobbelige werkrelatie in de koningsklasse van de autosport.