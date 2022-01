Marko prijst Sainz: "Hij had pech met Verstappen"

Carlos Sainz was lange tijd één van de grootste beloftes uit de opleidingsploeg van Red Bull. In 2015 debuteerde hij dan ook in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso. Hij zocht echter al snel zijn heil elders en die keuze legt hem geen windeieren. Na avonturen bij Renault en McLaren kwam hij vorig seizoen terecht bij Ferrari.

Bij Ferrari ging het hem meteen goed af. In zijn eerste jaar in het scharlakenrood reed hij meermaals naar het podium en eindigde hij boven teammaat Charles Leclerc in het kampioenschap. Het was een prima jaar van Sainz en ook zijn oude vrienden van Red Bull zagen het ook gebeuren.

Leclerc

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat over de opleidingsploeg en hij heeft altijd vertrouwen gehad in de Spanjaard. Het verbaasde hem dan ook niets dan Sainz de sterkste Ferrari-coureur was. In gesprek met Autorevue is hij duidelijk: "Als je het mij vraagt liet hij Leclerc gedesillusioneerd achter. Op het gebied van pure snelheid was Sainz er gewoon."

Verstappen

Het is dan ook zonde dat Sainz halverwege de Red Bull-ladder overstapte. Marko weet wel waardoor dat komt: "Hij had de pech dat hij tegelijkertijd debuteerde met Verstappen. Bij de eerste test op Silverstone zagen we al dat hij gelijk goed en snel was. Hij was even snel als Verstappen. Sainz is zeker één van de toppers."