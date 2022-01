Marko heeft geen haast met contractverlenging Verstappen

Max Verstappen liet vorig seizoen weer een verpletterende indruk achter in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur boekte zijn grootste succes en versloeg rivaal Lewis Hamilton in de titelstrijd. Verstappen was tevreden en ook zijn team Red Bull was zeer blij.

Direct na het binnenhalen van de wereldtitel liet de Nederlander weten het liefst zo lang mogelijk door te willen gaan met Red Bull Racing. Ook bij het Oostenrijkse team leken ze wel happig en contractverlenging hing in de lucht. Het lijkt erop dat er snel meer duidelijkheid gaat komen op dit gebied.

Dubai

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al meermaals laten doorschemeren dat hij zo snel mogelijk met het Verstappen-kamp wil praten. In gesprek met Autorevue laat hij blijken dat dit snel gaat gebeuren: "In de komende weken gaan we in gesprek met Max. Zijn manager was nogal lastig te bereiken omdat zijn zoon én Jos Verstappen in Dubai waren voor de 24-uursrace."

Scheuren

Verstappen heeft nog een contract tot 2023 maar Marko vreest niet voor de concurrentie. De ervaren Oostenrijker denkt dat Verstappen ook niet zomaar wil overstappen, ook niet als Hamilton toch stopt: "Ik denk niet dat Max overstapt. Wat er in Silverstone is gebeurd heeft scheuren achtergelaten en dan vooral bij Jos. Ik denk dat hij daarom minder snel gaat overstappen. Duurder kan het toch niet worden."