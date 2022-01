Marko vergelijkt Verstappen met legendes: "Ze groeien boven het normale uit"

Max Verstappen kwam in 2015 de Formule 1 binnen als een megatalent. De jonge Nederlanders snoerde al snel de monden van zijn criticasters en bewees zijn aanstaande sterrenstatus. Vorig jaar kon hij voor het eerst echt meestrijden om de wereldtitel en hij greep die kans met beide handen aan.

Verstappen versloeg rivaal Lewis Hamilton na een iconisch kampioensduel en hij kreeg dan ook veel lof. De titelstrijd werd vergeleken met grote duels uit het verleden en men schat het duel Verstappen-Hamilton net zo hoog in. De historische vergelijkingen komen daarnaast wel vaker voor.

Senna & Schumacher

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er immers geen enkele moeite mee om zijn pupil te vergelijken met enkele sterren uit het verleden. De Oostenrijker ziet namelijk enkele overeenkomsten met legendes Ayrton Senna en Michael Schumacher. In gesprek met Autorevue deelt hij zijn vergelijking: "Wat ze allemaal gemeen hebben is een enorm complete focus. Je kan het zelfs meedogenloosheid noemen."

Jeddah

Marko ziet in Verstappen net zo'n grote kampioen als hij ziet in Schumacher en Senna. Hij ziet daarnaast nog meerdere gelijkenissen: "Ze groeien boven het normale uit en daarnaast ontstijgen ze de bestaande mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar dat kwalificatierondje van Max in Jeddah, ook al was hij daar niet succesvol."