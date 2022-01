Alonso voert Briatore geruchten met gezellige foto

Het dondert momenteel in de top bij het team van Alpine. Recent vertrokken kopstukken Alain Prost en Marcin Budkowski bij het team en sindsdien gaan er meerdere geruchten rond. Zo lijkt het erop dat voormalig Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer zijn intrede gaat maken bij het team, maar er is nog een opvallende naam die rond gaat.

De naan van voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore gaat namelijk ook rond. De flamboyante Italiaan zou in de running zijn voor een rol die te vergelijken valt met de functie die Prost bekleedde. Het is geen rare gedachtegang, Briatore was immers de teambaas van Fernando Alonso ten tijde van diens wereldtitels.

Alonso zelf voert de geruchten alleen maar door uitgebreid te poseren met zijn goede vriend en voormalig teambaas. De Spanjaard plaatst een foto op de sociale media waarop hij gezellig aan een tafeltje zit met Briatore. De mogelijke komst van de Italiaan kan voor de nodige opschudding zorgen, hij was immers betrokken bij het Crashgate-schandaal.