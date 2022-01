'Briatore kan Prost opvolgen bij Alpine'

Het is de afgelopen dagen wel duidelijk geworden dat men bij Alpine bezig is met een stevige herstructurering. Verschillende kopstukken zijn vertrokken en zelfs race-legende en adviseur Alain Prost heeft de zak gekregen. Inmiddels begint er ook steeds meer duidelijkheid te komen over de nieuwe kopstukken van het team.

De naam van de recent bij Aston Martin vertrokken Otmar Szafnauer wordt bijvoorbeeld regelmatig genoemd. Szafnauer zou de nieuwe teambaas van het team moeten worden. Hij kan dan niet gaan samenwerken met Prost, de Fransman is immers vertrokken en ook zijn functie is vacant. Maar het lijkt erop dat deze vacature snel invulling zal krijgen.

Symbolische rol

Het Spaanse medium Marca meldt namelijk dat er een bijzondere naam op pole position zou staan voor deze symbolische rol van adviseur. Het zou namelijk gaan om de voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore. De kleurrijke Italiaan is al sinds 2009 niet meer in een officiële functie betrokken in de Formule 1.

Alonso

De mogelijke komst van Briatore zou lastig zijn maar volgens Marca kunnen moeilijke situaties in de Formule 1 werkelijkheid worden. De flamboyante Italiaan zal dan in eenzelfde rol als Prost had kunnen fungeren. Het is geen gekke gedachte aangezien hij een goede band heeft met Alpine-coureur Fernando Alonso. Briatore was Alonso's teambaas tijdens diens kampioensjaren in 2005 en 2006.

Crashgate

Briatore is een veelbesproken persoon binnen de Formule 1. Hij kreeg in zijn lange loopbaan meerdere schandalen aan zijn broek maar pakte ook wereldtitels met Alonso en eerder Michael Schumacher. In 2000 werd hij voor het leven geschorst uit de Formule 1 door zijn betrokkenheid bij Crashgate. Later werd deze straf versoepeld en mag hij zijn gezicht weer laten zien binnen de koningsklasse van de autosport.