'Technisch kopstuk Aston Martin stapt mogelijk ook over naar Alpine'

In de Formule 1 is momenteel een ware kopstukken-transfercarrousel aan de gang. Otmar Szafnauer verliet recent het team van Aston Martin en wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar concurrent Alpine. Bij dat team verlieten kopstukken Alain Prost en Marcin Budkowski de boot.

De mogelijke overstap van Szafnauer kan er zomaar voor zorgen dat er nog meer bekende gezichten van Aston Martin de overstap gaan maken. Zo wordt voormalig Aston Martin-sponsor BWT veelvuldig in verband gebracht met Alpine en mogelijk blijft het daar niet bij. Er zijn nu namelijk geruchten over een overstap van een ander Aston Martin-gezicht.

Green

Volgens de Spaanse krant Marca stapt ook Andrew Green over naar het team van Alpine. Green is momenteel de chief technical officier bij het team van Aston Martin. Hij is al geruime tijd betrokken bij het team dat eerst door het leven ging als Force India en Racing Point. Green wordt gezien als één van de beste in zijn vak en wordt dan ook alom gerespecteerd.

2023

Het lijkt erop dat Green bij een mogelijke overstap zijn focus zal verleggen naar 2023. Hij is immers al geruime tijd betrokken bij Aston Martin en moet zich dus houden aan de regels omtrent een overstap naar een concurrent. Vooralsnog is het niet duidelijk of Szafnauer en Green daadwerkelijk de stap naar Alpine gaan maken.