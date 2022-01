Marko: "Geen aanleiding om te denken dat we niet tot favorieten behoren"

Red Bull Racing was vorig seizoen in een hevige strijd om de titels verwikkeld met Mercedes en heeft daardoor misschien de RB16B iets langer doorontwikkeld dan het anders zou doen, maar dat is niet ten koste gegaan van de nieuwe RB18. Dat benadrukt Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko in gesprek met F1-Insider.com. Red Bull Racing behoort wat hem betreft gewoon tot de favorieten voor 2022.

Marko reageerde op uitlatingen van voormalig test- en reserverijder Alexander Albon. Die liet eerder deze week doorschemeren dat Red Bull Racing wel eens de tol zou kunnen betalen voor het feit dat het de ontwikkeling van de vorige auto lang heeft moeten volhouden. Onzin, stelt Marko. Zo had Albon, die komend seizoen namens Williams terugkeert op de grid, het volgens hem ook niet bedoeld.

"De woorden van Alexander zijn verkeerd geïnterpreteerd", aldus Marko. "Het enige dat ik kan zeggen is dat we de wereldtitel van Max Verstappen willen prolongeren en dat we goed gepositioneerd zijn om dat te doen. We hadden in 2021 twee ontwikkelingsprogramma's parallel aan elkaar lopen en beide zijn goed verlopen. We hebben dan ook geen aanleiding om te denken dat we niet samen met Mercedes tot de favorieten behoren. Tenzij een van de overige teams een bijzondere vondst uit de hoge hoed tovert en de rest op achterstand zet."

Ook het verhaal dat Red Bull overweegt om Cyril Abiteboul aan te trekken voor het motorenproject berust niet op waarheid. Marko schudt meewarig het hoofd: "Ik weet niet waar ze deze onzin vandaan halen. Het is echt nonsens. Ben Hodgkinson is en blijft de leider van ons motorenprogramma. We hopen dat hij zo snel mogelijk aan de slag kan."

Red Bull neemt de door Honda ontwikkelde motoren vanaf dit jaar in eigen beheer, via het daarvoor opgerichte Red Bull Powertrains. Hodgkinson is afkomstig van concurrent Mercedes. Officieel is hij vanwege zijn opzegtermijn pas vanaf 2023 beschikbaar, maar Red Bull probeert hem al geruime tijd eerder los te weken. Vooralsnog is dat niet gelukt, blijkt uit de woorden van Marko.