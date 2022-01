'Nieuwe Red Bull spectaculair snel volgens eerste data'

Aankomend seizoen kunnen de nieuwe regels zorgen voor een ware aardverschuiving binnen de Formule 1. Elk team hoopt te kunnen profiteren van de nieuwe regelementen en overal wordt er dan ook zeer hard gewerkt aan de nieuwe bolides. Ook de topteams van de afgelopen jaren willen blijven meestrijden voor de knikkers.

Red Bull Racing wil immers aankomend seizoen de titel van Max Verstappen verdedigen. Op de fabriek in Milton Keynes wordt dan ook keihard doorgewerkt aan de nieuwe wagen. Het is de verwachting dat er vooral op aerodynamisch gebied en bij het chassis veel zal veranderen. Red Bulls voordeel is dat dit de specialiteiten zijn van hun kopstuk Adrian Newey. De Brit kan zomaar een belangrijke rol gaan spelen in de aankomende titelstrijd.

Simulator

De Spaanse krant Marca heeft enkele data van de nieuwe RB18 in handen en die zijn op zijn zachts gezegd spectaculair. Het was namelijk de verwachting dat de nieuwe wagens significant langzamer zouden zijn dan de vorige generatie. Maar volgens het Spaanse medium is dit bij Red Bull zeker niet het geval. Volgens hun informatie is de nieuwe wagen op de simulator nu al sneller dan de vorige.

Ground effect

Newey zou zijn weg simpel kunnen vinden in het nieuwe regelboek. Vooral het terugkerende Ground Effect zou wel in het straatje van de Britse top ontwerper passen. Het is vooralsnog nog maar even afwachten wat de daadwerkelijke resultaten zullen zijn. Eind volgende maand krijgt men meer antwoord, dan zijn immers de eerste wintertests.