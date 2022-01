Aston Martin deelt datum onthulling 2022-wagen

Alle Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Ze weten dat het een bepalend jaar gaat worden. Er gaan immers nieuwe regels in waardoor het veld flink door elkaar kan worden gehusseld en er kansen liggen voor praktisch iedereen.

Het team van Aston Martin is in ieder geval de eerste ploeg die de datum deelt van de onthulling van hun nieuwe wagen. Het Britse team maakte vandaag bekend dat ze op 10 februari het doek trekken van de gloednieuwe AMR22. In een speciaal evenement zullen coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll hun uitdager met de buitenwereld delen.

De onthulling zal plaatsvinden op het hoofdkwartier van het merk in Gaydon. Vettel en Stroll zullen worden bijgestaan door enkele kopstukken van het team. Het is nog niet duidelijk wie dat zullen zijn, teambaas Otmar Szafnauer vertrok immers vorige week bij het team. Het is in ieder geval duidelijk dat de renstal van Lawrence Stroll weer barst van de ambitie.