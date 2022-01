Aston Martin neemt per direct afscheid van teambaas Szafnauer

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer heeft het team verlaten. De Britse renstal bevestigt dit vandaag aan de buitenwereld. Het is nog niet duidelijk wie Szafnauers opvolger gaat worden, het team gaat opzoek naar een nieuwe teambaas en zal voorlopig de renstal leiden vanuit het bestuur. Het is niet duidelijk waarom hij de ploeg verlaat.

Het vertrek hing al geruime tijd in de lucht. Szafnauer wordt al geruime tijd gelinkt aan een overstap naar het concurrerende team van Alpine. Of die overstap daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Met zijn vertrek bij Aston Martin begint het er steeds meer op te lijken dat de Alpine-geruchten wel eens werkelijkheid gaan worden.

Szafnauer heeft twaalf jaar gewerkt voor het team dat eerst door het leven ging als Force India en Racing Point. De groene renstal bedankt hun afzwaaiend teambaas in een statement voor al zijn harde werk voor de ploeg. Ze geven aan de tijd te nemen om na te denken over de toekomst van hun teamstructuur.