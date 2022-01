Nikita Mazepin: "Aanpassing niet mijn sterkste punt geweest"

Haas-coureur Nikita Mazepin is redelijk te spreken over zijn debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Rus wist geen punten te scoren en schopte het in de kwalificaties ook nimmer tot Q2, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij daar ook niet het materiaal voor had. De VF-21 was de slechtste auto van het veld en Haas F1 Team stak geen tijd of energie in de ontwikkeling van de bolide.

De focus was volledig op 2022 en de nieuwe reglementen gericht. Dat valt Mazepin niet aan te rekenen, maar hij had sportief gezien wel meer een vuist kunnen maken in de strijd met teamgenoot Mick Schumacher. De Rus delfde echter het onderspit en was meestal de hekkensluiter op de grid. Desalniettemin is Mazepin van mening dat hij het prima heeft gedaan.

Alleen de aanpassing aan de Formule 1 vergt nog altijd wat aandacht. Motorsportweek.com citeert Mazepin: "Ik heb mijn schooltijd vier jaar geleden afgesloten en ik vind het ook helemaal niet erg om geen cijfers meer te krijgen. Dat mis ik eerlijk gezegd niet. Je moet jezelf bovendien nooit de maximale score geven, want dan zou je het perfect gedaan hebben en ik weet niet wat perfectie is."

"Misschien heb je vandaag het gevoel dat je iets uitstekend hebt gedaan, maar morgen rijst bij mij dan toch altijd de gedachte dat er nog iets beter kan. Dus vier van de vijf is voor mij het maximale, en voor mijn doorzettingsvermogen verdien ik dat ook, want mijn eerste jaar was bij vlagen erg zwaar. En voor mijn aanpassingsvermogen geef ik mezelf drie van de vijf, dat is niet mijn sterkste punt geweest en daar blijf ik aan werken", aldus de Rus.

Hoogtepunten

Zijn debuut in Bahrein duurde slechts een paar bochten voordat hij uitviel. Bij Mazepin overheersen echter de positieve uitschieters. "Ik heb verschillende wagens gebruikt het voorbije jaar. De auto's waar ik het zwaar of moeilijk mee had, dat waren wel de dieptepunten."

"Ik heb zelf ook fouten gemaakt, zoals in Bahrein of in Brazilië, waar ik het idee had dat we ons voor Williams konden kwalificeren of zelfs Q2 konden bereiken, ware het niet dat ik te ijverig was in mijn pogingen en de ronde niet aan elkaar kon knopen. Dat waren tegenvallers, maar de races waren de hoogtepunten. Ik heb bijvoorbeeld op Silverstone en in Brazilië en in Mexico goede races afgewerkt", besluit de coureur van Haas F1 Team.