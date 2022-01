McLaren stond aan de rand van de afgrond: "Zonder investering zaten we hier niet"

Het afgelopen seizoen was het jaar van de terugkeer aan de top van McLaren. Het Britse topteam modderde jarenlang maar wat aan maar had de afgelopen twee seizoenen de weg omhoog ingezet. Afgelopen jaar bracht Daniel Ricciardo het succes terug door de Italiaanse Grand Prix te winnen, het was een enorme opluchting.

Het waren namelijk donkere tijden voor de oranje equipe uit Woking. Ze verkeerden geruime tijd in financieel zwaar weer. McLaren ging langs de rand van de afgrond maar werd net op tijd uit de put getrokken. De McLaren Group haalde net op tijd een investeerder binnen en de zon begon plotsklaps weer te schijnen.

Kritiek

Teambaas Zak Brown geeft aan dat de situatie zeer kritiek was. In gesprek met The Race geeft de Amerikaan aan dat het kantje boord was: "Uiteindelijk vochten we om te overleven. Zonder de investering zaten we hier misschien niet eens. Het was echt heel erg serieus."

Grote vier

De immer positieve Brown zag dan ook enkele pluspunten aan de situatie. Hij is zeer trots op zijn team en deelt dat maar wat graag met de buitenwereld: "Het heeft het team sterker gemaakt. We horen op fiscaal gebied nu bij de grootste vier teams met Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing."