Marko verklaart 'slechte verliezers' uitspraak: "Woorden waren misschien een beetje overdreven"

De ontknoping van het afgelopen Formule 1-seizoen maakt nog steeds veel tongen los. Bij Mercedes overheerst nog steeds de teleurstelling terwijl de lach bij Red Bull Racing nog lang en breed niet verdwenen is. Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi vielen er harde woorden maar bijna een maand later worden die afgezwakt.

Mercedes tekende na de race protest aan bij de stewards. Ze deden er alles aan om hun coureur Lewis Hamilton toch tot wereldkampioen te kronen. Alle pogingen mislukten en Max Verstappen bleef 'gewoon' de wereldkampioen. Bij Red Bull waren ze niet erg gecharmeerd van de acties van Mercedes en de woorden waren dan ook nogal fel.

Overdreven

Teamadviseur Helmut Marko trok het felst van leer. De ervaren Oostenrijker noemde de concurrentie slechte verliezers en was nogal boos op Mercedes. Nu nuanceert hij die woorden een beetje. In gesprek met ServusTV geeft hij tekst en uitleg: “Het kwam voort uit de situaties van het seizoen. De gebruikte woorden waren misschien een beetje overdreven maar dat zijn nou eenmaal de emoties.”

Voorbereiden

Marko kan overigens wel begrijpen dat ze bij Mercedes zwaar teleurgesteld waren. Hij zag zelfs dat de festiviteiten al in de kinderschoenen stonden. Marko: “Ik zag dat ze zich aan het voorbereiden waren voor het grote feestje. Toen kwam er ineens een safety car. Niet door Yuki Tsunoda ofzo, maar door een Mercedes-coureur. Ons team reageerde sensationeel door naar softs te wisselen. Toen had Hamilton geen kans meer.”