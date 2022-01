Aston Martin profiteert van 'kopie' Mercedes voor 2022

Andrew Green, technisch medewerker van Aston Martin denkt dat de auto uit 2020, die gebaseerd was op de Mercedes uit 2019, heeft geholpen bij de ontwikkeling voor de nieuwe bolide van 2022.

"Het heeft onze ogen zeker geopend voor nieuwe manieren van werken - nieuwe concepten, nieuwe ideeën", vertelde hij aan The Race. "En het heeft ervoor gezorgd dat dat denken tot op zekere hoogte door kon gaan met de 21'-auto, maar zeker met de 2022-auto."

Twee jaar terug kwam Aston Martin - dat eerst door het leven ging als Racing Point - met een wagen uit de garage die erg veel leek op de Mercedes. Dat zorgde voor veel kritiek vanuit andere teams en leidde tot protesten. Volgens Green heeft zijn renstal echter niks verkeerds gedaan.

"Wat we deden was naar de auto kijken en erachter komen waarom die auto aanzienlijk sneller was dan alle anderen", voegde hij eraan toe.