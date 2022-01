Vettel leeft mee met Bottas: "Jammer dat hij Mercedes moet verlaten"

Valtteri Bottas is zich aan het opladen voor zijn nieuwe Formule 1-avontuur. De Fin rijdt vanaf aankomend seizoen voor het team van Alfa Romeo. De afgelopen jaren reed Bottas nog voor het topteam van Mercedes maar daar moest hij genoegen nemen met een bijrol naast Lewis Hamilton. Hij kreeg geen contractverlenging en wordt dit jaar vervangen door George Russell.

De resultaten van Bottas waren afgelopen seizoen niet om over naar huis te schrijven. De Fin kon zijn teamgenoot Hamilton meestal niet helpen en zijn vertrek was dan ook geen verrassing. Toch was de teleurstelling aanwezig, Bottas had immers jarenlang keurig zijn werk gedaan. Mercedes nam op respectvolle wijze afscheid van Bottas maar heeft hem wel de deur gewezen.

Jammer

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel vindt het jammer dat Bottas is vertrokken. De meelevende Duitser vindt Bottas op én naast de baan een toffe peer. In gesprek met het Zwitserse Blick spreekt hij zich uit: "Op een bepaalde manier vindt ik het jammer dat hij Mercedes moet verlaten. Maar misschien passen de nieuwe regels van 2022 bij zijn nieuwe team. Dan is alles misschien eindelijk wat meer gebalanceerd en heeft hij meer kans."

Snelste coureurs

De vriendelijke Vettel is over het algemeen heel erg positief over Bottas. De viervoudig wereldkampioen kan het dan ook niet laten om even wat complimentjes uit te delen. Vettel is zeer lovend over zijn Finse collega: "Valtteri is recht door zee en één van de meeste eerlijke coureurs die ik ken. Maar hij is bovenal één van de snelste coureurs van het veld."