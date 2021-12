Steiner geeft toe dat tegenslagen hem zwaar vielen: "Wat kan je daar aan doen?"

Het team van Haas kende een werkelijk waardeloos 2021. De Amerikaanse renstal scoorde geen enkel punt en de debuterende coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin parkeerden hun bolides meermaals in de muur. Men had de tegenslagen ingecalculeerd maar alsnog viel het rauw op hun dak.

Teambaas Günther Steiner werd keer op keer teleurgesteld. De Italiaan had rekening gehouden met tegenslagen maar deze portie pech kwam toch hard aan. In gesprek met Motorsport-Magazin is hij eerlijk: “Persoonlijk was het zeker zwaar. Ik wist dat dit ons te wachten stond maar als je het moet doorstaan is het zwaarder dan je kon bedenken.”

Het is bijzondere uitspraak van Steiner aangezien de vorige seizoenen ook al niet te best waren voor zijn manschappen. De Italiaan verduidelijkt zijn woorden: “Bij de start van het weekend is alles nog oké maar op zondag is de batterij leeg. Je boekt kleine succesjes. Voor ons is dat goed werken en geen fouten maken. Daar moet je respect voor hebben. We maken niet veel fouten maar de auto was gewoon te sloom, wat kan je daar aan doen?”