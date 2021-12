Wat zijn de opties voor Audi en Porsche als ze de Formule 1 daadwerkelijk betreden?

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Volkswagen-Group merken Audi en Porsche daadwerkelijk de Formule 1 gaan betreden. Hun belangrijkste wensen op het gebied van de nieuwe motoren zijn uitgekomen en de verhalen over de brief van de Audi-top versterken het verhaal alleen maar. Maar hoe ze de koningsklasse van de autosport gaan betreden is nog steeds niet duidelijk.

Vorige week werden er enkele knopen doorgehakt over de motoren waar de Formule 1-teams mee gaan rijden vanaf 2026. De 1.6 liter V6-turbomotor blijft bestaan alleen wordt de impact van elektrische componenten groter. Daarnaast verdwijnt ook de MGU-H, precies zoals Porsche en Audi wilden. Er lijkt dan ook niets meer in de weg te staan voor het toetreden van de merken tot de koningsklasse van de autosport. Maar hoe gaan ze dat doen? Wat zijn de opties voor de merken in de Formule 1?

Eigen team

De meest radicale optie is het opzetten van een eigen team. De Formule 1 kent al jaren een startveld van slechts 10 teams en velen zien graag dat dit wordt uitgebreid. Een startveld van 24 auto’s maakt immers veel meer indruk dan een veld met 20 wagens, zoals nu het geval is. Echter is het niet simpel om als nieuwkomer de Formule 1 te betreden. Volgens het Concorde Agreement moeten nieuwe teams namelijk 200 miljoen dollar dokken om de sport te betreden. Dit is nogal prijzig, al hebben ze bij de Volkswagen Group vast en zeker genoeg centen. Echter geldt het huidige Concorde Agreement maar tot 2025, dus kunnen de merken gebruik maken van nieuwe regels. Maar als men nu beslist om in 2026 de sport te betreden met een nieuw team zijn de regels daarvoor nog niet duidelijk.

Het is dan ook logischer dat de merken de sport betreden als motorleveranciers. Met 20 teams op de grid is er genoeg keuze maar vanzelfsprekend vallen de teams van Ferrari, Mercedes en Alpine af. De grootste vis die dan nog overblijft is natuurlijk het team van Red Bull Racing. Vanaf 2022 zijn ze door het vertrek van Honda zelf verantwoordelijk voor hun motoren. Eerder deden er al geruchten de ronde over een mogelijke samenwerking met Porsche vanaf 2026. Maar echte duidelijke geluiden zijn daarover nooit naar buiten gekomen.

Naast Red Bull zijn er natuurlijk nog genoeg andere teams. Zo zijn er ook verhalen over een mogelijke samenwerking tussen een van de merken en McLaren. Dit is ook geen vreemd verhaal, McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft immers een verleden bij de WEC-ploeg van Porsche. Het is echter niet de enige ploeg waar veel voormalig Volkswagen-mannen rondlopen. Williams is namelijk ook een bastion van oud-Volkswagen mensen. Teambaas Jost Capito en technisch directeur François-Xavier Demaison hebben namelijk een verleden bij de WRC-ploeg van Volkswagen.

Overname

Naast het leveren van motoren en het opzetten van een eigen team is er nog een derde mogelijkheid. Audi en Porsche kunnen immers ook gewoon teams overnemen. Op deze manier vermijden ze de torenhoge instapprijs. Maar het is dan de vraag welke teams er mogelijk in de verkoop staan. De meest logische naam hiervoor is het team van Alfa Romeo, oftewel Sauber. Het team was eerder dit jaar al bijna rond met Andretti en lijkt dus het makkelijkste target. Er gingen ook verhalen rond over een mogelijk overname van het team van McLaren maar die werden door de Britse ploeg als snel en fel de kop ingedrukt.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor Audi en Porsche. Waarschijnlijk zal de zeer nabije toekomst ons vertellen of ze daadwerkelijk de Formule 1 gaan betreden en op welke wijze ze dat van plan zijn. Voorlopig is het dus nog even afwachten.