'Komst Audi naar Formule 1 stap dichterbij na brief'

Al maanden gonst het van de geruchten over een mogelijke komst van Audi en Porsche naar de Formule 1. Beide Volkswagen-merken toonden hun interesse in de nieuwe motorregelementen die in 2026 in gaan. Langzaam maar zeker lijkt het erop dat de geruchten waarheid gaan worden.

Meerdere internationale media melden deze week namelijk dat de interesse van Audi wel heel erg sterk is. Kopstukken van het merk hadden volgens meerdere media namelijk een brief gestuurd aan Formule 1-baas Stefano Domenicali en toenmalig FIA-president Jean Todt. Dit gebeurde tijdens de recentste World Motor Sport Council bijeenkomst. Hierin sprak het merk de intentie uit te willen toetreden als de nieuwe motorregelementen er door kwamen.

MGU-H

Audi en Porsche zouden de sport namelijk willen betreden onder één belangrijke voorwaarde. Ze wilden graag af van de MGU-H. Dit onderdeel is inderdaad geschiedenis vanaf 2026. Er is immers besloten dat de motoren een 1.6 liter V6-turbomotor blijven. Wel komt er meer nadruk op elektrisch vermogen en als klap op de vuurpijl gaan ze ook nog eens lopen op zeer duurzame brandstof.

Goedkeuring

De beslissingen klinken als muziek in de oren voor de Volkswagen merken. Vooral de vermeende brief lijkt dus te bevestigen dat Audi graag de sport wil betreden. Mocht Audi daadwerkelijk het besluit nemen om de sport in te stappen, dan moeten ze wel eerst wachten op goedkeuring van de hoge heren van de Volkswagen Group.