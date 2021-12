FIA hakt belangrijke knopen door over nieuwe motorregelementen

De FIA heeft deze week knopen doorgehakt op het gebied van de nieuwe motorregels die in 2026 gaan gelden in de Formule 1. De gemaakte beslissingen zijn weinig verrassend, zoals verwacht neemt de sport afscheid van de complexe MGU-H. Hiermee doen ze een duidelijk handreiking in de richting van de Volkswagen Group.

Al maanden lijkt het er immers op dat de grote Duitse autobouwer de koningsklasse van de autosport wil betreden met hun merken Porsche en Audi. Volkswagen wilde de sport niet betreden als de MGU-H onderdeel bleef van de Power Unit. Met de beslissing van de FIA om dit onderdeel te schrappen staat de deur naar de Formule 1 wagenwijd open voor Volkswagen. Het merk zelf heeft echter nog geen beslissing genomen.

Budgetplafond

Het World Motor Sport Council heeft nog meer beslissingen genomen over de nieuwe Power Unit. Ook in 2026 zal de 1,6 liter V6-motor in de bolides liggen maar verder veranderen er een aantal dingen. Naast het verdwijnen van de MGU-H zal ook het elektrische vermogen stijgen. Ook komt er een budgetplafond voor de ontwikkeling van de power units.

Groene brandstof

In een wereld waar het begrip duurzaamheid steeds belangrijker wordt kan ook de Formule 1 niet achterblijven. De FIA heeft dan ook een belangrijke beslissing genomen op het gebied van de vergroening. Er is namelijk goedkeuring verleend aan een concept voor honderd procent duurzame brandstof. Wanneer deze voor het eerst de tanks van de Formule 1-wagens gaat vullen is nog niet bekend.