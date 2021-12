Voormalig Honda-criticaster Alonso nu vol lof: "Hebben een top job geleverd"

Fernando Alonso was in zijn laatste McLaren-periode niet bepaald grote vrienden met toenmalig motorleverancier Honda. Met enige regelmaat liet de Spanjaard zijn ongenoegen over de motor horen op de boordradio. Honda vertrok na enkele mistroostige jaren naar Red Bull en wist daar dit jaar in hun laatste jaar de wereldtitel te pakken met Max Verstappen.

Het feest was vorig weekend zeer groot bij de manschappen van Honda. De Japanse motorleverancier reed hun laatste race ,ze stoppen als motorleverancier, en dankzij de titel van Verstappen viel er een last van hun schouders. De eerste jaren van hun comeback verliepen namelijk rampzalig, bij McLaren waren ze niet vooruit te branden.

Criticaster

Alonso was toentertijd de stercoureur en de grootste criticaster. Toch is hij heel erg blij voor de Honda-mannen. Nadat hij Verstappen feliciteerde stapte hij namelijk op Honda-kopstuk Masashi Yamamoto af. Bij Motorsport-Total spreekt de Spaanse Alpine-coureur zich uit: "Hij was de eerste die ik na Max feliciteerde in het parc fermé. Ik ben heel erg blij voor Honda."

Filosofie

In Alonso's Honda-periode leek het soms wel een georganiseerde chaos bij de Japanse motorbouwer. De Alpine-man ziet nu echter verandering: "Ik denk dat het management is veranderd. Ze hebben een top job geleverd en hebben de juiste mensen naar binnen gebracht. Honda heeft een compleet nieuwe filosofie geïntroduceerd en dat heeft gewerkt."