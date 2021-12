Ralf Schumacher adviseert Mazepin: "Kan beter iets anders gaan doen"

Nikita Mazepin debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 1. De Rus kende echter een waardeloos debuutjaar en eindigde in zijn Haas geen enkele keer in de punten. Hij kwam daarnaast ook nooit door het eerste kwalificatiedeel en tot overmaat van ramp moest hij de seizoensfinale ook nog eens missen door een positieve coronatest.

De kritiek op de prestaties van Mazepin waren afgelopen seizoen niet mals. De Rus reed met enige regelmaat zijn collega's in de weg, maakte onnodig ruzie met zijn teamgenoot Mick Schumacher en crashte meer dan eens uit de race of kwalificatie.

Iets anders doen

Ralf Schumacher ,de oom van Mazepins teamgenoot, is ook na het seizoen nog steeds heel erg kritisch op de Rus. Bij de Duitse tak van Sky Sports steekt hij niet bepaald de loftrompet af: "Mazepin was zeker een goede coureur in de Formule 2. Maar dit jaar is zijn ontwikkeling de verkeerde kant opgegaan en kan hij beter iets anders gaan doen. Hij hoeft niet persé in de Formule 1 te rijden."

Vooruit helpen

Schumacher ergert zich vooral aan het feit dat Mazepin zijn neefje niet bepaald vooruit kan helpen. Zowel Mick Schumacher als Mazepin waren immers debutanten en hadden geen coureur binnen het team waar ze iets van konden leren. Reserverijder Pietro Fittipaldi heeft immers ook maar 2 Formule 1-races gereden en heeft beduidend minder ervaring in de koningsklasse van de autosport.

Verloren zaak

Ralf Schumacher hoopt in ieder geval dat er hulp komt voor zijn familielid. Hij spreekt duidelijke taal: "Hij heeft iemand nodig die hem kan helpen. Iemand die met hem kan samenwerken om het team verder vooruit te helpen. Dan is Mick niet meer alleen in een verloren zaak."