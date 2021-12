Todt wil niet denken aan straffen Hamilton: "Moeten iets vieren, niet in controverse belanden"

Max Verstappen mocht gisteren zijn trofee voor de wereldtitel in ontvangst nemen op het FIA-gala. de grote afwezige bij de prijsuitreiking was het team van concurrent Mercedes. Alleen technisch kopstuk James Allison was aanwezig maar stercoureur Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff schitterden in afwezigheid.

Eigenlijk is dit tegen de regels. Alle coureurs die in de top drie van het kampioenschap zijn geëindigd moeten netjes hun trofee in ontvangst nemen op het gala. Verstappen was aanwezig en ook nummer 3 Valtteri Bottas had zijn smoking aangetrokken. Hamilton was echter afwezig maar lijkt toch een straf te ontlopen.

Vieren

Afzwaaiend FIA-president Jean Todt wilde er op het gala niet teveel woorden aan vuil maken. De Fransman wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat we hier iets moeten vieren. We moeten hier niet in een controverse terecht komen. Dat heeft helemaal geen zin, wat levert het op?"

Uniek

Toch baalt Todt van de afwezigheid van de constructeurskampioen: "Op een bepaalde manier vind ik het wel jammer. Mercedes verdient immers veel meer. Acht keer op rij constructeurskampioen, dat is uniek. Maar Verstappen heeft het fantastisch gedaan, daar moeten we ons op richten. Dat moeten we doen in plaats van Hamilton straffen omdat hij er niet is."

Staartje

Mogelijk krijgt de afwezigheid van Hamilton toch een staartje. Todt is immers liet langer de president van de FIA. Vandaag wordt zijn opvolger gekozen en de nieuwe president zal een beslissing moeten nemen. Voor die functie zijn twee kandidaten, Graham Stoker en Mohammed Ben Sulayem.