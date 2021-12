Ecclestone hekelt ridderen Hamilton: "Alleen voor mensen die echt wat voor het land hebben gedaan"

Afgelopen woensdag verscheen Lewis Hamilton voor het eerst sinds het mislopen van de wereldtitel weer in het openbaar. De Brit werd namelijk geridderd door de Britse prins Charles en gaat voortaan door het leven als Sir Lewis Hamilton. Het is een eervolle titel maar niet iedereen kan zich vinden in het ridderen van Hamilton.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is namelijk zeer kritisch. De Brit deelt een kiezelharde sneer uit naar zijn landgenoot. Bij het Duitse n-tv spreekt Ecclestone zich uit: "Alleen mensen die echt iets hebben gedaan voor het land zouden geridderd moeten worden."

Ecclestone is het sowieso niet eens met de redenen waarom Britten geridderd worden. Hij is scherp als vanouds: "Ik denk dat de meeste mensen die worden geridderd dat helemaal niet verdienen. Ze verdienen allemaal heel erg veel geld en doneren dat wat aan een goed doel. Maar ze hebben helemaal niets specifieks gegaan voor ons land."