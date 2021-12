Lewis Hamilton geridderd daags na mislopen wereldtitel

Vorig jaar werd bekend dat Lewis Hamilton door zijn buitengewone prestaties op en naast de baan geridderd zou worden in zijn thuisland Groot-Brittannië. Hij ontving de nobele titel 'Sir' maar kon door de coronacrisis nooit in persoon geridderd worden. Vandaag was het echter zover.

De zevenvoudig wereldkampioen trok naar het Windsor Castle waar hij werd geridderd door troonopvolger Prins Charles. Het was voor het eerst sinds het mislopen van de wereldtitel afgelopen weekend dat Hamilton in het openbaar verscheen. Hij glunderde van oor tot oor toen hij tot ridder werd geslagen.