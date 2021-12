Alonso feliciteert Verstappen maar erkent geluk: "Zonder safety car was Lewis kampioen"

Max Verstappen pakte dit weekend zijn eerste wereldtitel na een zinderend kampioensduel met Lewis Hamilton. De vreugde was groot en de titel kwam na een enorm succesvol seizoen van Verstappen. Aan de andere kant was er teleurstelling en woede bij het team van Mercedes.

De titel van Verstappen levert hem veel complimenten op. Direct na de race ontving de Nederlander de felicitaties van grote concurrent Hamilton en diens vader. Later onthulde Verstappen dat hij ook een berichtje had ontvangen van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Kwestie van tijd

Ook tweevoudig wereldkampioen en Alpine-coureur Fernando Alonso was er snel bij voor de felicitaties. Bij Motorsport.com strooit hij met complimenten: "Het is fantastisch. Max is een geboren kampioen, het was een kwestie van tijd voordat hij de wereldtitel zou pakken."

Mazzel

Toch erkent Alonso dat de safety car wel op een heel handig moment naar buiten kwam. Hij is niet te beroerd om zijn visie met de buitenwereld te delen: "Max had mazzel. Als er geen safety car-situatie was geweest, dan was Lewis nu wereldkampioen geweest. Wat er tijdens de race allemaal gebeurde was gewoon puur geluk."