Max Verstappen: "Kreeg een berichtje van Toto Wolff na behalen wereldtitel"

Toto Wolff heeft Max Verstappen een berichtje gestuurd met een felicitatie om de wereldtitel. Max Verstappen haalde in de laatste ronde de Mercedes-coureur Lewis Hamilton in, daardoor won hij de wereldtitel.

Mercedes ging nog in beroep, maar die beroepen werden afgewezen door de stewards. Max Verstappen zei dat alles was afgerond, hij een berichtje ontving van Mercedes-teambaas Toto Wolff. In dat bericht stond volgens Verstappen dat hij trots was op de Nederlander.

Max Verstappen has revealed he received a congratulatory text message from Toto Wolff after the #AbuDhabiGP



And he says of Lewis Hamilton: "Lewis has been a great sportsman in general."#SkyF1 | #F1 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) December 13, 2021

Wolff was niet blij met de beslissing om nog een rondje te laten racen op het circuit in Abu Dhabi, daardoor verloor Mercedes-coureur Lewis Hamilton de wereldtitel voor coureurs. Hamilton was niet blij met de uitslag en was niet aanwezig bij de persmomenten en verliet direct het circuit.

Bij Sky Sports zei de Nederlander over de Brit: "Het is een echte sportman in het algemeen." Zie hier heel het interview met Verstappen: