Marko deelt waarschuwing uit na hectische avond: "Anders zullen we onze deelname heroverwegen"

Toen gisteren bekend werd dat de stewards de protesten van Mercedes had afgewezen was het groot feest bij Red Bull. Er kwam een einde aan de onzekerheid en de wereldtitel was zeker voor Max Verstappen. Toch heerste er nog wat ergernis bij de Oostenrijkse renstal.

Vooral teamadviseur Helmut Marko was woest. Het feit dat er zolang onduidelijkheid was schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Bij Motorsport-Total.com reageerde hij fel: "Het is absurd dat de beslissing over de laatste race van het seizoen zo lang wordt uitgesteld. Dat is iets wat in het voordeel spreekt van een slechte verliezer. Een verliezer die zulke bezwaren en protesten indient."

Deelname heroverwegen

De enorm onduidelijke regelgeving zorgen nog steeds voor woede bij Marko. Hij strooit dan ook met dreigementen: "Wij zullen onze deelname heroverwegen als men niet gaat nadenken over hoe de regelementen verbeterd kunnen worden. Alles moet worden heroverwogen. Alle regels moeten worden aangepast naar het credo 'lets race!'"

Morele winnaar

Toch is de Oostenrijkse adviseur vol van geluk. De wereldtitel van zijn pupil Verstappen is binnen en daar draaide het allemaal om. Marko deelt dat dan ook mee met de buitenwereld: "Het maakt ons niets meer uit. Wij zijn de morele winnaar. We zijn de winnaar, op welke manier je ook wilt."