Sky Sports biedt excuses aan na kritiek op kerstvideo

Het Britse Sky Sports haalde deze week de woede op de hals van veel Formule 1-fans. De Britse zender had een kerstvideo gemaakt waarin ze de beelden van de zware crash van Max Verstappen op Silverstone hadden gebruikt. Deze week was ongeveer een week te zien maar gisteren kwam er een vloedgolf aan kritiek.

De zender heeft besloten om de video in te trekken. De kerstwens zal niet meer op televisie worden vertoond. Red Bull Racing reageerde gisteren ontsteld nadat ze hoorden over de video. Sky Sports biedt nu hun excuses aan.

We have apologised unreservedly to Max, Lewis and the teams for wrongly including footage of two crashes in an on air Christmas ident. This was a clear mistake and the images have been removed.