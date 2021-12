Woedende reacties op Sky Sports Merry Christmas video met crashende Verstappen

Het Britse Sky Sports heeft de woede van veel Formule 1-fans op haar hals gehaald. De zender zond een reclamespotje uit met een kerstboodschap. Echter gebruikten ze daarbij de beelden van de kiezelharde crash van Max Verstappen op Silverstone. Verstappen moest na een touché met Lewis Hamilton naar het ziekenhuis.

Red Bull is absoluut niet te spreken zijn over de Merry Christmas boodschap Sky Sports. Er zou ook een vergelijkbaar filmpje bestaan met de beelden van de crash in Monza. Sky Sport zou de beelden niet meer gaan gebruiken, melden diverse media.