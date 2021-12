Snelle Tsunoda stelt scherp doel: "Wil Q3 bereiken"

Achter het spannende titelgevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen laten sommige coureurs hele aardige dingen zien. Ook op de vrijdag in Abu Dhabi waren er enkele zeer positieve uitschieters. Zo reed de jonge Yuki Tsunoda een werkelijke topdag op het Yas Marina Circuit.

De jonge AlphaTauri-coureur reed twee geweldige trainingen. Tijdens de eerste vrije training reed hij een vijfde tijd en tijdens de twee vrije training liet hij zich weer gelden en was hij de nummer zeven van de sessie. Allebei de keren was hij sneller dan teamgenoot Gasly.

Baankennis

Het voordeel voor Tsunoda was dat hij de baan kende. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "Ik heb hier vorig jaar gereden met de Young Drivers Test en als je de baan van tevoren al een beetje kent helpt dat. Dat is niet altijd het geval geweest dit jaar."

Scherp doel

Tsunoda was heel actief en reed een goede bak rondjes op het vernieuwde Yas Marina Circuit. Hij stelt zichzelf dan ook een scherp doel: "Mijn doel is weer het bereiken van Q3 in de kwalificatie. We zien er sterk uit hier en onze race pace ziet er ook goed uit. Dus we moeten het nu samensmelten als het erom draait."