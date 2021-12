Bottas kritisch op zichzelf: "Geen enkel ronde voelde super vandaag"

Valtteri Bottas kende een aardige laatste vrijdag als Mercedes-coureur. De Fin reed zichzelf naar een degelijke tweede tijd in de eerste vrije training. In de tweede training reed de Fin een derde tijd en was hij net wat langzamer dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Op het vernieuwde Yas Marina Circuit heeft Bottas zich kostelijk vermaakt. Hij besprak het met de internationale media in Abu Dhabi: "Het was fijn om te proeven van de vernieuwde layout. De baan voelt beter dan eerst, veel vloeiender en meer inhaalmogelijkheden."

Momentje

Toch verliep de dag niet geheel vlekkeloos voor de Fin. Hij belandde regelmatig naast de baan en kuste zelfs de vangrail. Hij heeft er een verklaring voor: "Toen ik een klein momentje had op de baan ging ik eraf waar het nogal stoffig was. Ik was een beetje te wijd op de kerbs voor die bocht en ik betaalde de prijs ervoor in de volgende bocht."

Stap voorwaarts

Desondanks de prima resultaten heeft Bottas toch geen tevreden gevoel. Hij is eerlijk over zijn vrijdag: "We hadden de auto een beetje veranderd tussen VT1 en VT2 en het voelde als een stap voorwaarts, dus ik voel mij comfortabel in de auto. Maar geen enkele ronde voelde goed vandaag dus er zit meer in het vat."