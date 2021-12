Norris wil dat banden wisselen onder rode vlag wordt verboden: "Het is geluk"

Max Verstappen leek lange tijd het geluk aan zijn zijde te hebben in Jeddah. Onder de eerste safety car wisselden beide Mercedessen van banden en kwam de Nederlander aan kop te rijden. Dankzij de daarop volgende rode vlag kon hij zonder tijdsverlies zijn banden wisselen en had hij praktisch een gratis pitstop gemaakt.

Rivaal Lewis Hamilton was des duivels toen hij zag dat zijn grote concurrent zonder tijdsverlies werd voorzien van verse Pirelli's. Maar al het getier van de Brit had geen zin want het is niet tegen de regels. Red Bull profiteerde van deze regel en dat schoot bij veel coureurs in het verkeerde keelgat.

Norris

Ook McLaren-coureur Lando Norris is deze regel liever kwijt dat rijk. Hij verloor er zelf veel tijd door. Na de race spuwde hij zijn gal bij Sky: "Waarschijnlijk de slechtste regel die ooit is bedacht, het wisselen van banden onder de rode vlag."

Geluk

Norris baalt als een stekker en haalt nog een voorbeeld van de regel erbij. "We zagen het vorig jaar ,dit is geen sneer naar Pierre Gasly omdat mensen anders zeggen dat ik dat doe, in Monza waar Pierre zijn banden kon wisselen zonder tijdsverlies. Ik heb het gevoel dat het niet verdiend is, het is geluk. Geluk moet niet aan iemand worden gegeven want dat is wat er gebeurt, het wordt aan iemand gegeven."