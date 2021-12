Uitslag Grand Prix van Saoedi-Arabië: Hamilton wint bizarre race en komt op gelijke hoogte als Verstappen in WK-stand

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen. Na een bizarre race wist hij de race te winnen voor Max Verstappen . Achter hen wist Valtteri Bottas als derde over de finishlijn te komen onder het kunstlicht op het Jeddah Corniche Circuit.

Iedereen kwam goed weg bij de start in Jeddah. Hamilton hield simpel de kop en leek een doodsaaie optocht in te leiden. Na enkele rondes klapte Mick Schumacher echter al hard af. Het leverde een safety car op en de Mercedessen van Hamilton en Bottas doken naar binnen.

Verstappen bleef buiten en leek een tactische blunder te begaan. Echter besloot Race Director Michael Masi om een code rood in te lassen. Tot ontsteltenis van Hamilton wisselde Verstappen van banden en pakte hij een enorm voordeel.

Chaos

Bij de herstart was Hamilton echter beter weg. Hij piepelde Verstappen maar die liet zich niet kennen. Verstappen schoot over de kerbs en drukte Hamilton aan de kant. Daarachter ging het mis, Perez raakte een Ferrari en crashte. Mazepin deed vrolijk mee en klapte vol op de achterkant van Russell. Weer kwam er een rode vlag.

Masi gaf Red Bull het warrige aanbod dat Verstappen achter Hamilton mocht starten bij de herstart. Na enkele miscommunicatie ging Red Bull akkoord en startte Verstappen als derde bij herstart twee.

Titanenstrijd

Bij de tweede herstart begon de grootste titanenstrijd die de sport heeft gezien dit jaar. Verstappen en Hamilton lieten elkaar niet met rust en duelleerde tussen de Virtual Safety Cars door. Tsunoda en Vettel crashten en er volgden al snel meerdere incidenten.

Hamilton had ondertussen de achtervleugel van Verstappen gevonden en duwde zijn Mercedes naast de Red Bull in bocht 1. De twee kemphanen gingen rechtdoor en waren furieus op elkaar. Bij Red Bull dachten ze dat Verstappen de plaats aan Hamilton moest terug geven.

Bizar

Toen barstte de strijd pas echt los. Verstappen ging langzaam rijden om Hamilton er langs te laten en de Brit verwachtte dit totaal niet. Hamilton schrok zit rot, raakte Verstappen en beschadigde zijn voorvleugel. De chaos was compleet want lette Hamilton niet op of voerde Verstappen een brake test uit?

Even later liet Verstappen Hamilton er langs en pakte hij meteen de koppositie terug. Verbazing maakte zich weer meester van het Formule 1-circus. Maar Hamilton stelde orde op zaken en pakte de kop terug. Verstappen kreeg op zijn beurt een vijf seconden penalty voor het bocht 1-incident.

Abu Dhabi

De banden van de Nederlander begonnen het op te geven en Hamilton kon door rijden. Verstappen reed zich naar de tweede plaats en ziet dat Hamilton nu even veel punten heeft. Daarachter leek Esteban Ocon de derde plaats te verzilveren. Bottas dat er echter anders over en pakte de Fransman op de lijn. Abu Dhabi zal het klapstuk worden in de titelstrijd.