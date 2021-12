Marko wil geen risico's nemen: "Als de versnellingsbak schade heeft, dan vervangen we hem"

Max Verstappen zag zijn Saoedische kwalificatie in tranen eindigen. De Nederlandse Red Bull-coureur leek op weg naar een sensationele pole position maar een foutje in de laatste bocht gooide roet in het eten. Hij raakte de muur en beschadigde zijn achterwielophanging.

Mogelijk is er nog meer schade aan de bolide van Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko maakt zich in ieder geval zorgen. Bij het Oostenrijkse ServusTV spreekt hij zich uit: "We gaan hem uit elkaar halen en alles rustig bekijken. We zagen iets als dit ook bij Leclerc in Monaco. Ferrari wisselde toen de bak niet en toen was duidelijk wat de gevolgen waren."

Een versnellingsbakwissel en bijbehorende gridstraf moeten dan maar worden geaccepteerd volgens Marko. De Oostenrijker is glashelder: "We zijn ze snel, we nemen geen risico's. Als blijkt dat onze versnellingsbak schade heeft opgelopen, dan gaan we hem gewoon vervangen hier." Het is een pijnlijk gegeven want de Nederlander had net een verse bak in de bolide liggen.