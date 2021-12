Verstappen maakt zich niet druk na mindere vrijdag: 'Gaan zien of we meer pace uit de auto kunnen persen"

Max Verstappen kreeg in Saoedi-Arabië een tik te voorduren van concurrent Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur was in allebei de trainingen de snelste en Verstappen reed in de tweede training zelfs slechts de vierde tijd, hij moest daar ook Pierre Gasly voor zich dulden.

Na afloop van de trainingen duurde het eventjes voordat Verstappen met een verklaring kwam. Maar in een persverklaring van zijn team Red Bull kwam hij met antwoorden: "We hadden moeite met de banden op temperatuur krijgen in de tweede vrije training."

Veranderingen

Red Bull probeerde wel het een en ander maar dat bracht niet het gewenste resultaat. "We veranderden een aantal dingen van VT1 naar VT2 en dat werkte niet helemaal. Maar hopelijk kunnen we de juiste balans vinden richting de kwalificatie van morgen."

Pace

De Red Bull-mannen gaan in ieder geval de koppen bij elkaar steken en gaan hard aan de slag. Verstappen maakt zich niet druk: "Er zijn vanzelfsprekend een aantal dingen waaraan we kunnen werken en die we kunnen verbeteren. We gaan zien wat we kunnen doen om meer pace uit de auto te persen."