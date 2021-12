Shovlin vertrouwt op Hamilton: "Lewis moet allebei de races winnen"

Mercedes beleefde een zeer goede vrijdag in Saoedi-Arabië. In allebei de vrije trainingen reed Lewis Hamilton de snelste tijd en ook Valtteri Bottas reed zichzelf in beide trainingen de top drie in. Bij het team waren ze dan ook zeer content met het resultaat.

Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin was ook tevreden. Hij keek na de trainingen al vast een beetje vooruit op de rest van het weekend: "Ik denk dat het tijdens de race heel moeilijk wordt om in te halen. Dus het komen momenten dat ze op de auto's en de banden moeten letten."

Belangrijke slag

In Jeddah kan Hamilton een belangrijke slag slaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij kan bij een overwinning inlopen op Verstappen of hem zelfs inhalen. Dat betekent dat dit weekend cruciaal is voor Mercedes en dat beseffen ze zich maar al te goed.

Pole

Shovlin weet wat hen te doen staat: "Lewis moet allebei de races gaan winnen. We hebben een auto die op pole kan gaan staan. Dat is het belangrijkste voor de race en daar gaan we vannacht aan werken. Als we de auto aan Lewis geven, dan kan hij het doen."