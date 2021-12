Aston Martin gaat steeds verder met ambitieuze toekomstplannen

Het is overduidelijk dat de ambities van Aston Martin torenhoog zijn. De klassieke Britse autobouwer werd opgekocht door Lawrence Stroll en hij gaf zijn Formule 1-team gelijk ook de naam van het automerk. Langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat de Canadees op jacht is naar het hoogst haalbare: de wereldtitel.

Stroll heeft het in ieder geval al voor elkaar gekregen om een wereldkampioen in zijn auto te zetten. Sinds dit seizoen is viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel immers de teamgenoot van Strolls zoon Lance. Dit seizoen verloopt nog niet helemaal naar wens voor de ambitieuze renstal, ze staan slechts zevende in het constructeurskampioenschap.

Sterrenteam

De mindere resultaten zorgen er echter niet voor dat de ambities worden aangescherpt. De renstal is hard bezig om een waar sterrenteam samen te stellen. Eerder trokken ze voormalig McLaren-kopstuk Martin Whitmarsh aan en ook topteams Mercedes en Red Bull verliezen personeel aan Strolls team. Zo verloor Mercedes hun kopstuk Eric Blandin en moest Red Bull afscheid nemen van meerdere belangrijke schaakstukken.

Nieuwe fabriek

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan een nieuw onderkomen voor het team. Men wil de ambities kracht bij zetten door een compleet nieuwe fabriek neer te bouwen. De werkzaamheden begonnen enkele maanden geleden en het is overduidelijk dat ze er geen gras over laten groeien. Onderdeel van de nieuwe fabriek is ook een futuristische windtunnel die tot nu toe alleen te vinden is bij de absolute topteams.

Eigen motoren?

Maar nu blijkt dat Stroll en consorten nog een stapje verder willen gaan in hun jacht naar succes. De steenrijke Canadees was al aanwezig bij enkele vergaderingen over de nieuwe motorregels die in 2026 moeten in gaan. Dat is opvallend aangezien zijn team rondrijdt met Mercedes motoren en zelf geen Formule 1-krachtbronnen bouwt.

Red Bull

Mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen. Het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat Stroll nadenkt over een eigen krachtbron. Hij zou hier nadrukkelijk kijken naar de motorplannen van Red Bull Racing.

De Oostenrijkse formatie neemt na dit seizoen afscheid van motorpartner Honda en neemt de krachtbronnen vanaf volgend jaar in eigen beheer. Stroll zou dit dus met bovengemiddelde interesse volgen. De vraag is alleen hoe hij dit voor zich ziet. Momenteel rijdt zijn team rond met de Mercedes-motoren en dat zijn zeker geen misselijke krachtbronnen. Het past wel perfect in het succesvolle plaatje dat Stroll voor zich ziet.