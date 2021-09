Officieel: Aston Martin trekt Martin Whitmarsh aan voor nieuwe rol

Nieuws vanuit het team van Aston Martin. De Britse renstal heeft een grote vis aangetrokken voor de rol van Group Chief Executive Officer van Aston Martin Performance Technologies. De man die deze functie gaat invullen is namelijk Martin Whitmarsh. Hij krijgt een compleet nieuwe rol binnen het team.

Whitmarsh was in het verleden een grote man bij het team van McLaren. De Brit was zelfs geruime tijd teambaas bij het team uit Woking. Nu gaat hij deze nieuwe rol vervullen bij het ambitieuze team van Aston Martin. Hij zal op 1 oktober beginnen bij het team.

Teameigenaar Lawrence Stroll laat in een persbericht weten zeer blij te zijn met de komst van Whitmarsh: "Martin zal de verantwoordelijkheid hebben van een senior leider en mij ondersteunen in de nieuwe strategische directie van Aston Martin Performance Technologies en zijn dochterondernemingen. Hier onder valt de cruciale doelstelling om het Aston Martin Formule 1-team te transformeren in een wereldkampioenschap-winnende formatie in de aankomende vier tot vijf jaar. En het ook in een bedrijf dat 1 miljard euro winst maakt in diezelfde periode."