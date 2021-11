Aston Martin trekt aerodynamisch kopstuk Mercedes aan

Een opvallende transfer in de Formule 1: de hoofd aerodynamica van Mercedes vertrekt namelijk naar het team van Aston Martin. Eric Blandin was jarenlang een belangrijke schakel op aerodynamisch gebied bij de kampioensformatie maar vertrekt nu naar de renstal van Lawrence Stroll.

Het is nog onduidelijk welke rol Blandin gaat spelen binnen het ambitieuze team van Aston Martin. Wat wel duidelijk is, is dat het nog wel eventjes duurt voordat het voormalig Mercedes kopstuk aan de slag gaat bij het team waar ze nu motoren aanleveren.

Blandin heeft een verleden bij veel topteams in het huidige startveld. Hij was jarenlang actief bij het team van Jaguar en bleef werken bij het team toen het werd overgenomen door Red Bull. Bij de Oostenrijkse formatie groeide hij ook uit tot een grote jongen op het gebied van de aerodynamica. Daarna werkte hij nog een jaartje bij de legendarische renstal van Ferrari alvorens hij de stap naar Mercedes maakte in 2011.