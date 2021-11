Piastri richt zich volledig op reserverol bij Alpine: "Als het een afleiding is interesseert het mij niets"

Formule 2-kampioenschapsleider Oscar Piastri weet wat hem volgend jaar te wachten staat. De jonge Australiër heeft geen racezitje weten te vinden in de Formule 1 maar zal aan de slag gaan als derde coureur voor het team van Alpine. Daar zal zijn volledige focus dan ook heen gaan.

Piastri heeft geen zin om ergens anders te gaan racen. Hij wil zich alleen maar focussen op Alpine. Hij legt het uit bij RaceFans: "Natuurlijk wil je als racecoureur racen. Maar we zijn een nogal uitgebreid testprogramma aan het samenstellen dus ik zal tenminste veel gaan rijden."

Niets mag in de weg komen te staan tussen Piastri en zijn grote doel: het bereiken van de Formule 1. Hij is duidelijk: "Oké, het is geen racen. Maar als het een bepaalde afleiding is en ik daardoor tijd in de Formule 1-paddock moet missen, dan interesseert het mij eerlijk gezegd helemaal niets."