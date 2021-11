Circuitontwerper onderschat Verstappen niet in Jeddah: "Als er iets gebeurt gaat hij daar gebruik van maken"

Aankomend weekend vervolgen Max Verstappen en Lewis Hamilton hun spannende titelstrijd in Saoedi-Arabië. Het circuit in Jeddah is nog maar net klaar en niemand weet dan ook wat er gaat gebeuren op het gloednieuwe asfalt. Het is hoogstens onduidelijk wie er de bovenhand zal hebben.

Ook circuitontwerper Carsten Tilke (de zoon van) heeft geen flauw benul. De ontwerper deelt zijn verwachtingen maar al te graag met TalkSport: "Het kan echt alle kanten op gaan. Enerzijds is het een razendsnel circuit waar de motor heel belangrijk is. Anderzijds zijn er echt veel bochten. Dat is ook zeer belangrijk. Dus heel eerlijk: we moeten het maar gaan zien."

Tilke junior volgt de sport op de voet en is zich bewust van het feit dat Mercedes momenteel de bovenhand heeft. "Ze zullen lastig te verslaan zijn maar je weet maar nooit. Verstappen gaat aan de leiding en we gaan rijden op een stratencircuit waar je zomaar in de muur kan belanden. Als er iets gebeurt gaat Verstappen daar gebruik van maken."