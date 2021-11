Hill herdenkt zijn voormalig teambaas Frank Williams: "Ik ben hem eeuwig dankbaar"

Gisteren werd bekend dat Sir Frank Williams is overleden. De Formule 1-wereld bewijst zijn laatste eer aan de legendarische teambaas die velen successen kende met zijn team. Hij heeft veel coureurs wereldkampioen gemaakt en er zijn dan ook veel mensen die hem zeer dankbaar zijn.

Dat geldt ook voor Damon Hill. De enkelvoudig wereldkampioen won zijn titel in 1996 voor Williams en dat is tot de dag van vandaag een belangrijk moment in het leven van de Brit.

Dankbaar

Bij Sky Sports herdenkt Hill zijn voormalige teambaas: "Sir Frank gaf mij de kans van mijn leven en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Hij was echt een heel belangrijk persoon in mijn carrière. Daarnaast was hij ook heel erg belangrijk voor onze sport."

Passie

Hill heeft dan ook goede herinneringen aan zijn jaren in dienst van Williams. Hij deelt ze met Sky: "Frank had een passie voor auto's, voor racen. Er was niets anders waar hij geïnteresseerd in was, hij was opmerkelijk in elk aspect. Hij had een enorme toewijding voor zijn team. Hij gaf elke euro uit voor de auto's in plaats van de coureurs. Dat waren altijd bijzondere gesprekken!"