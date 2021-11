Marko spuwt zijn gal over Mercedes: "Wij hebben dat als onsportief ervaren"

Red Bull Racing en Mercedes zijn momenteel in een zeer fel titelduel verwikkeld. De twee teams geven elkaar geen centimeter ruimte en hun kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton doen precies hetzelfde. De hoge heren van de twee teams gooien voortdurend met veel modder naar elkaar.

Red Bull-topadviseur Helmut Marko heeft het inmiddels helemaal gehad met concurrent Mercedes. De Oostenrijker deelt zijn frustratie graag met de buitenwereld. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Toen Mercedes zag dat wij even snel of zelfs sneller waren kwamen ze met flexiwings en daarna met allemaal kul-argumenten."

Onsportief

Red Bull reageerde daarna zeer fel op de acties van hun mega-concurrent Mercedes. Marko legt het uit: "Wij hebben dat als zeer onsportief ervaren en daarna hebben we ons ook geconcentreerd op wat er allemaal gebeurt bij Mercedes, denk aan die vleugels. Dat komt er allemaal bij kijken als de strijd zo intensief is als dit jaar. Al helemaal als iemand niet gewend is aan concurrentie."

FIA

Marko ergert zich daarnaast groen en geel aan de acties van Mercedes en consorten. Hij verklaart zelfs dat Red Bull hierover heeft gesproken met de FIA: "Wij hebben altijd het gevoel gehad dat er een soort eenzijdigheid zat in de besluiten. We hebben inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de FIA en Liberty Media. Hierdoor zou ik nu zeggen dat het part of the game is."