Todt enorm onder de indruk van Gasly: "In een Mercedes of Red Bull maakt hij het iedereen lastig"

Pierre Gasly is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Franse AlphaTauri-coureur is elk weekend wel ergens vooraan te vinden en is op zeer simpele wijze zijn teamgenoot Yuki Tsunoda de baas. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt en de complimenten rollen dan ook regelmatig zijn kans op.

Momenteel staat Gasly om de negende plaats in de tussenstand met 92 punten. Zijn team AlphaTauri heeft dit seizoen in totaal 112 punten verzameld, de overgrote meerderheid van deze punten zijn dus afkomstig van de talentvolle Franse coureur.

Moeilijk maken

FIA-president Jean Todt is zeer te spreken over de resultaten van Gasly. In gesprek met beIN Sports spreekt hij zich uit: "Als Gasly vandaag de dag voor Mercedes of Red Bull zou rijden, dan zou hij het iedereen zeer moeilijk maken. Ik weet niet of hij een wereldtitel zou winnen maar hij zou tenminste het niveau van de teamgenoten van Verstappen en Hamilton aantikken."

Auto's

Een ergerpuntje van Todt is wel het feit dat de auto's vandaag de dag belangrijker zijn dan het talent van de coureur. Hij legt het uit: "Er zijn misschien iets van twee of drie coureurs die iets extra's hebben. Maar de auto die ze hebben maakt het verschil. We hebben het bij veel getalenteerde coureurs gezien. Fernando Alonso is een superieure coureur maar heeft niet de auto om te winnen."