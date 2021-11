Reggazoni bezorgt Williams dolle vreugde met eerste zege op Silverstone

Frank Williams overleed zondag op 79-jarige leeftijd. Terugkijkend in de geschiedenis, een bijzonder en belangrijk getal voor de F1-icoon en zijn renstal. In 1979 won Williams namelijk voor het eerst een Grand Prix. Op 14 juli tijdens de thuiswedstrijd op Silverstone kwam Clay Regazzoni met de FW07 als eerste over de meet. Een terugblik naar dit speciale moment.

In de negende ronde van het wereldkampioenschap begon het weekend op Engels grondgebied voortvarend voor Williams. Alan Jones pakte poleposition met liefst zes tienden voorsprong op de nummer twee Jean-Pierre Jabouille. Regazzoni eindigde de sessie als vierde.

Bij de start van de race kwam Regazzoni aan de leiding, maar werd voor het einde van de eerste ronde opnieuw gepasseerd door teamgenoot Jones en Jabouille. Jones zorgde daarna voor een indrukwekkende voorsprong op Jabouille, die in zijn Renault worstelde met de Michelin-banden. In ronde 17 ging de Fransman naar de pits voor nieuw rubber, waardoor Regazzoni naar de tweede plaats doorschoof.

Voor Jabouille sloeg het noodlot toe. Na een lange stop kwam een deel van zijn voorvleugel vast te zitten in een luchtslang die niet onder de auto was verwijderd en bij het accelereren afbrak. Hij moest noodgedwongen terugkeren naar de pits voor reparaties, waarbij zijn turbo oververhit raakte.

Op een halve afstand leidde Jones nog steeds comfortabel met Regazzoni nog steeds als tweede. Veel bedreiging van achteren was er niet meer en Williams ging op weg naar een historische dubbelslag.

Maar bij Woodcote aan het einde van ronde 39 sloeg kwam de pechduivel langs bij Jones. De motor van de Australiër viel uit en hierdoor kon hij de zege op zijn buik schrijven. Regazzoni profiteerde en pakte uiteindelijk de historische overwinning voor Williams met 24 seconden voorsprong op Arnoux.

In de zes Grand Prix daarna was de FW07 on fire. Jones won viermaal en Regazzoni pakte nog een tweede en twee keer een derde plaats. Na een slechte start van het seizoen met veel uitvalbeurten, werd Williams alsnog tweede in het constructeursklassement. Het was een voorbode voor al de successen die nog zouden komen.