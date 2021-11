Marko vreest raket-motor Mercedes niet langer: "Ze kunnen hun achtervleugel niet meer laten zakken"

Red Bull Racing werd in Brazilië compleet afgebluft door Lewis Hamilton en zijn 'raket'-motor. In Qatar vreesde het Oostenrijkse team weer voor de enorme power van Hamilton maar Mercedes gebruikte de desbetreffende motor niet. Wel kondigde het team aan dat de snelle krachtbron weer zal terugkeren in Saoedi-Arabië.

Bij Red Bull maken ze zich echter geen zorgen meer over de snelle motor van Hamilton. Teamadviseur legt het uit bij F1 Insider: "In Qatar zagen we dat Hamiltons snelheidsvoordeel op de rechte stukken niet meer zo groot was en dat hij binnen het normale bereik zat. De rede hiervoor is dat Mercedes de flexibele achtervleugel niet meer gebruikt na de strengere proeven van de FIA."

Marko is zich er daarnaast zeer bewust van het feit dat de raket-motor niet werd gebruikt in Qatar. Hij blijft alsnog bij zijn standpunt: "Mercedes gaat de raket uit Brazilië weer gebruiken in Saoedi-Arabië. Hun voordeel zal zeker weten niet weer 0,4 seconden zijn want ze kunnen hun achtervleugel niet meer laten inzakken."